Катастрофа МН17: Нидерланды подготовили Путину крайне неприятный сюрприз

В Нидерландах наконец восстановили судебный процесс по делу о сбитом МН17 — по предварительным данным, суд планирует заслушать прогресс защиты одного из обвиняемых Олега Пулатова, после их предполагаемой встречи в России. Нельзя не упомянуть о том, что во время предыдущего заседания, которое состоялось 31 августа, защита Пулатова официально сообщила, что возможности провести с ним личную встречу на территории России не было из-за пандемии коронавируса, однако уже забронированы билеты на самолет и в ближайшее время адвокаты отправятся в Российскую Федерацию для встречи с клиентом. Стоит обратить внимание на то, что в этом заседании выступили представители родственников погибших. Отмечается, что до 76 родственников жертв катастрофы хотят выступить в суде. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на то, что продолжительность предыдущего блока слушаний была заявлена на период с 31 августа по 4 сентября, суд заседал только один день, после чего был объявлен перерыв. Аналогичное предупреждение сделано и по нынешних слушаниях, продолжительность которых заявлена до 2 октября. Слушания проходят при отсутствии всех четырех обвиняемых — троих россиян — Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко", — говорится в сообщении.

Нельзя не упомянуть о том, что раньше, во время судебного заседания, которое состоялось 26 июня, прокуратура наконец представила сенсационные записи прослушивания телефонных переговоров обвиняемых, в частности, Харченко, Дубинского и Стрелкова, подтверждающие наличие у сепаратистов установки Бук.

Напомним, что 3 марта 2020 года в Нидерландах стартовал судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2016, погибло 289 человек. Команда главы Кремля Владимира Путина категорически отрицает свою вину, однако власть ЕС настаивает на том, чтобы официальная Москва признала свою ответственность за катастрофу МН17 и начала полностью сотрудничать со следствием, чтобы установить всех виновных в гибели людей.

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