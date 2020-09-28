Новые бои в Карабахе - Азербайджан шокировал заявлением о потерях

После первых столкновений в Нагорном Карабахе армянская сторона потеряла более 550 человек погибшими и ранеными, утверждают власти Азербайджана. Также официальный Ереван потерял множество военной техники. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на азербайджанские СМИ и правительство Армении.

Согласно обнародованным данным, речь идет об уничтожении 22 бронемашины, 15 зенитных комплексов "Оса", 18 беспилотных аппаратов, 8 артиллерийских комплексов и 3 арсеналы с боеприпасами — с армянской стороны.

В то же время представитель Минобороны страны Арцруни Овванисян объявил о потере Азербайджаном уже около 200 военнослужащих и 30 танков или другой бронетехники. Официальный Баку опроверг такие заявления противоположной стороны.

Армянское командование подтвердило со своей стороны 16 погибших и более 100 раненых военнослужащих, десятки погибших и пострадавших также зафиксировали на территории непризнанной "республики".

Возобновление боев в регионе произошло накануне в воскресенье, 27 сентября. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в провокациях, которые привели к новой полномасштабной конфронтации. Баку настаивал на освобождении менее 7 населенных пунктов от армянского контроля и продвижении подразделений дальше. Ереван взамен заявил, что в стране ввели полную мобилизацию армия продолжает защищать подконтрольные их районы.

В обеих странах состоянию на 28 сентября ввели военное положение. Иностранные коллеги призвали Баку и Ереван опомниться, прекратить бои и не позволить кризису распространяться и превратиться в большую войну.

Как сообщал ONLINE.UA, премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился за помощью ко всему миру. Он призвал Минскую группу ОБСЕ и все международное сообщество обратить внимание на серьезность ситуации, поскольку война может выйти за пределы региона и будет иметь необратимые последствия, если в конфликт вмешается Турция.