Лидеры Большой двадцатки выступили со срочным заявлением - что случилось

В понедельник, 28 сентября лидеры "Большой двадцатки" выступили с совместным заявлением. Они сообщили, что несмотря на пандемию коронавируса, проведут саммит 21-22 ноября. Мероприятие под лозунгом "Реализация возможностей XXI века для всех" состоится в онлайн-формате под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абделя Азиза Аль Сауда. Об этом говорится на сайте G20, передает ONLINE.UA.

"Несмотря на пандемию коронавируса, саммит "Большой двадцатки" (G20) состоится, как и запланировано, 21-22 ноября, но не в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а в виртуальном формате", — говорится в сообщении.

На повестке дня саммита G20 будут стоять вопросы защиты жизни и стимулирования экономического роста. Лидеры "Большой двадцатки" обсудят также выделение средств к существованию для наиболее уязвимых стран, которые оказались под наиболей угрозой в условиях пандемии. Отмечается, что Саудовская Аравия намерена сосредоточить особое внимание на защите прав женщин и климатических проблемах.

"Предстоящий саммит лидеров G20 будет посвящен защите жизней и восстановлению экономического роста, устранению уязвимостей, обнаруженных во время пандемии [коронавирусной инфекции COVID-19 ], и закладыванию основ для лучшего будущего. Саммит также будет сосредоточен на поощрении международных действий по реализации возможностей XXI века для всех путем расширения прав и возможностей людей и по защите нашей планеты, используя при этом потенциал инноваций для формирования новых границ", – подчеркивается в релизе саммита.

Как известно, на предыдущем саммите G20, участники клуба правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой, обязались выделить более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Эти средства были направлены на диагностику, разработку вакцин, лечение, а также на исследования. Также страны Большой двадцатки решили пока не взыскивать долги с беднейших стран. Приостановление платежей по обслуживанию долгов для беднейших стран мира вступило в силу с 1 мая и продлится до конца 2020 года.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что саммит ЕС — Украина на высшем уровне состоится 6 октября. К такой договоренности пришли президент Украины Владимир Зеленский и председатель Совета Европы Шарль Мишель.