Новости

Лента новостей

Лидеры Большой двадцатки выступили со срочным заявлением - что случилось

Политика | Читати новину українською
Лидеры Большой двадцатки выступили со срочным заявлением - что случилось Фото: flickr.com

В понедельник, 28 сентября лидеры "Большой двадцатки" выступили с совместным заявлением. Они сообщили, что несмотря на пандемию коронавируса, проведут саммит 21-22 ноября. Мероприятие под лозунгом "Реализация возможностей XXI века для всех" состоится в онлайн-формате под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абделя Азиза Аль Сауда. Об этом говорится на сайте G20, передает ONLINE.UA.

"Несмотря на пандемию коронавируса, саммит "Большой двадцатки" (G20) состоится, как и запланировано, 21-22 ноября, но не в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а в виртуальном формате", — говорится в сообщении.

На повестке дня саммита G20 будут стоять вопросы защиты жизни и стимулирования экономического роста. Лидеры "Большой двадцатки" обсудят также выделение средств к существованию для наиболее уязвимых стран, которые оказались под наиболей угрозой в условиях пандемии. Отмечается, что Саудовская Аравия намерена сосредоточить особое внимание на защите прав женщин и климатических проблемах.

"Предстоящий саммит лидеров G20 будет посвящен защите жизней и восстановлению экономического роста, устранению уязвимостей, обнаруженных во время пандемии [коронавирусной инфекции COVID-19], и закладыванию основ для лучшего будущего. Саммит также будет сосредоточен на поощрении международных действий по реализации возможностей XXI века для всех путем расширения прав и возможностей людей и по защите нашей планеты, используя при этом потенциал инноваций для формирования новых границ", – подчеркивается в релизе саммита.

Как известно, на предыдущем саммите G20, участники клуба правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой, обязались выделить более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Эти средства были направлены на диагностику, разработку вакцин, лечение, а также на исследования. Также страны Большой двадцатки решили пока не взыскивать долги с беднейших стран. Приостановление платежей по обслуживанию долгов для беднейших стран мира вступило в силу с 1 мая и продлится до конца 2020 года.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что саммит ЕС — Украина на высшем уровне состоится 6 октября. К такой договоренности пришли президент Украины Владимир Зеленский и председатель Совета Европы Шарль Мишель.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Велика двадцятка, G20, саммит, пандемия, коронавірус, новости политики
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 201305 +2671
Выздоровели 88453 +571
Летальные 3996 +37

Данные МОЗ Украины
Обновлено:12:11, 28.09.2020

Онлайн референдум
  • Должна ли Украина обеспечить Крым водой?
  • 49%
    51%

    Ответили 246260

Все вопросы
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...