На резонансное обновления боев в Нагорном Карабахе международное сообщество отреагировало с почти неизменным призывом — прекратить столкновения. Уже на следующий после обострения дня на события впервые отреагировал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг государственного лидера.

По его словам, в американском правительстве продолжают следить за развитием событий.

"Мы очень внимательно следим за этим. Это только произошло, я знаю об этом... В этом регионе у нас хорошие отношения... Мы посмотрим, можем ли мы это остановить", — резюмировал Трамп.

Напомним, бои азербайджанской и армянской армий неожиданно начались в воскресенье, 27 сентября, они продолжаются до сих пор — по состоянию на понедельник, 28 сентября. Обе стороны обвинили друг друга в провокации нового противостояния, пока невозможно определить реального виновника.

Азербайджанские власти накануне объявила о намерении полностью снять оккупацию Нагорного Карабаха Арменией и восстановить территориальную целостность. Армянские власти тем временем объявила полную мобилизацию и заявила — никакого продвижения противника не будет допущен.

Первыми на возобновление боев отреагировали Турция и Россия, их дипломаты провели ряд переговоров с представителями Азербайджана и Армении призвали стороны прекратить бои, которые угрожают превратиться в новую полноценную войну.

Как сообщал ONLINE.UA, после первых столкновений в Нагорном Карабахе армянская сторона потеряла более 550 человек погибшими и ранеными, утверждают власти Азербайджана. Также официальный Ереван потерял множество военной техники — речь идет о 22 бронемашины, 15 зенитных комплексов "Оса", 18 беспилотных аппаратов, 8 артиллерийских комплексов и 3 арсеналы с боеприпасами.