Это раскол - у Путина появился новый мощный враг на международной арене

Известный историк и политолог Андрей Зубов бьет тревогу, ведь первые сутки войны между Азербайданом и Арменией забрали уже сотни жизней. Эксперт отмечает, что сейчас восстановить мир в Карабахе очень трудно, однако это нужно сделать. По словам Зубова, политики постоянно придумывают себе геополитические игрушки и играют в игры, в результате которых гибнут и страдают простые люди, каждый из которых мог бы мирно жить в своей семье, под крышей своего дома. Андрей Зубов утверждает, что последние события привели к тому, что у главы Кремля Владимира Путина появился на международной арене новый враг — турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Теперь становится понятно, что верным был первый из предложенных мной вариантов. Таким образом, не только Азербайджан противостоит Армении в Карабахе, но и Турция, которая вполне гласно поддержала Азербайджан, противостоит России, которая, кажется, защищает Армению. Раскол странной дружбы Эрдогана и Путина прошел уже не через Идлиб и Ливию, а через Южный Кавказ. Думаю, что этого нового испытания "дружба" двух тиранов не выдержит", -делится своим мнением Андрей Зубов.

По словам историка, Эрдоган и Путин считают Южный Кавказ "своим", вспоминая прошлые границы павших империй. Эксперт предупреждает, что именно за эти фантомные границы они теперь могут вступить в настоящий конфликт руками двух народов, которые сами могут и должны жить в мире друг с другом.

"Для двух поваленных империй, Османской и Российской, для их амбициозных лидеров с сомнительной легитимностью, война на Южном Кавказе — геополитическая игра и испытания нового оружия, для истерзанных веком большевизма народов Азербайджана и Армении — это трагедия. И сами народы должны сделать все, чтобы эта трагедия взаимного конца просто не состоялась", — добавляет Андрей Зубов.

Он также обратил внимание на то, что судьба Карабаха может быть решена и должна быть решена мирно, без пролития крови.

"Ведь это дикость — воевать за землю убивая людей, которым жить на этой земле и обрабатывать ее. Кому нужна земля без людей? Только маньякам геополитики. Сейчас восстановить мир в Карабахе очень трудно, но это необходимо", — подчеркнул историк.

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