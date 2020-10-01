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В США обнаружили микроб, который пожирает мозг человека

Наука и медицина | Читати новину українською
В США обнаружили микроб, который пожирает мозг человека Фото — flickr.com

2 недели назад в городе Лейк-Джексон, штат Техас, в больницу попал 6-летний мальчик. По словам американских медиков, у него обнаружили смертельный микроб под названием Naegleria fowleri, который пожирает мозг. Врачи официально сообщили, что ребенка спасти не удалось. Согласно последним данным, эксперты расследовали два варианта заражения — разбрызгиватель воды или водопровод в доме. В заключении Naegleria fowleri нашли в воде из пульверизатора. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на CNN. 

"Вечером 25 сентября воду запретили использовать для любых целей в 8 городах: Лейк-Джексон, Фрипорт, Энглтон, Бразория, Ричвуд, Ойстер-Крик, Клуют и Розенберг. Там позволили использовать воду только для смыва в туалете. На следующий день в почти всех этих городах отменили запрет. Кроме Лейк-Джексона — там до сих пор проводят дезинфекцию", — говорится в сообщении.

Нельзя не обратить внимание на то, что в городе объявили о стихийном бедствии. Чуть позже местные власти официально сообщили, что люди могут использовать воду для употребления, но только после кипячения.

Нельзя не обратить внимание на то, что инфицированный человек умирает в 95% случаев.
 
 Симптомы заражения смертельным микробом:
  • тошнота
  • рвота;
  • боли в шее;
  • головная боль.

Как уверяют эксперты, в США случаи заражения этой амебой случаются не часто. С 2009 до 2018 года зафиксировали лишь 34 случая.

Напомним, что Naegleria fowleri — это амеба, которая может паразитировать в организме человека. Обычно она живет в почве, теплых озерах, реках и горячих источниках. Также может встречаться в нехлорированный бассейнах.
"Попав в мозг, микроб питается ним. Что впоследствии приводит к смерти человека. Амеба может попасть в организм только через нос. Поэтому чаще всего люди заражаются во время купания в пресных водоемах. Инфекция не передается от человека к человеку. Также нельзя заразиться, если глотнуть воду", — рассказывают ученые.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, ученые заявили, что коронавирус мутировал и объяснили, к чему готовиться.

Источник: ONLINE.UA
Теги: мозг, мікроби, США, Naegleria fowleri, ученые, исследование, наука, вирусы, болезни
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