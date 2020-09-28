Уже не тот стыд - в МОЗ удивили заявлением о зарплатах врачей

В Министерстве здравоохранения заявили о намерении добиться для медиков "справедливой" заработной платы. Глава ведомства Максим Степанов пояснил, как именно такие показатели разрабатывали чиновники. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его брифинг в понедельник, 28 сентября.

По словам министра, "справедливость" зарплаты вычислили благодаря позиции самих медиков и статистике.

"Все тарифы, которые мы рассчитываем, тарифы — это то, что платит государство учреждения здравоохранения, то есть в больницу за каждого пролеченного пациента государство платит определенную сумму", — пояснил он.

Разработка упомянутых тарифов состоит из многих пунктов, включая зарплаты врачей.

"Мы закладываем заработную плату в этот тариф, уже не тот стыд, который был 29 лет, то есть минимальную заработную плату, которую получают медицинские работники, а именно выходим из справедливой заработной платы, которая, по нашему мнению, должна быть у медицинских работников. Вообще может возникнуть вопрос: а как мы вычисляли эту справедливую заработную плату? Понятно, что исходя из статистики, со средней заработной платы, которая есть в Украине, по различным отраслям — с одной стороны", — добавил Степанов.

Министр отметил, что Минздрав находится на контакте с медиками, учитывает особенности жизни в Украине, экономическое положение государства и рассчитывает зарплаты соответствующего уровня — вместе с математическими данными.

Напомним, о доплатах и повышение зарплат заявления впервые прозвучали с началом пандемии коронавируса COVID-19 , медики оказались "на передовой" в противостоянии инфекции.

Как сообщал ONLINE.UA, Максим Степанов обратился ко всем украинском и пообещал, что его министерство будет отстаивать радикальное повышение зарплат украинским медикам в 2021 году. Министр пристыдил предварительную украинскую власть, которая допустила, что в течение 29 лет независимости Украины украинские медики получают самые низкие зарплаты в стране.