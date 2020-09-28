Украина изменила правила пересечения границы - как теперь будут пропускать людей

Украинские власти упростили правила пересечения границы. 28 сентября прекратила свое действие норма постановления Кабмина о запрете въезда иностранцев на территорию Украины. С сегодняшнего дня иностранные граждане могут свободно вхезжать в Украину на общих карантинных условиях. Как теперь будут пропускать людей, пояснил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать. Это постановление правительства № 641. В то же время, там был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00.00 28 сентября. Фактически, этой ночью эта норма о запрете въезда иностранцам в нашу страну прекратила свое действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен", — пояснил Демченко.

Представитель ГПСУ уточнил, что отдельных требований к иностранцам относительно самоизоляции или страхового полиса при въезде в Украину на данный момент нет. Иностранцы будут вынуждены пройти самоизоляцию, если эпидемическая ситуация в стране их гражданства или постоянного проживания хуже, чем в Украине. Досрочно отменить самоизоляцию можно, если пройти по прибытии в Украине тест на коронавирус. Если иностранец решит проходить двухнедельную самоизоляцию, что у него должен быть страховой полис, действующий в Украине, который при необходимости сможет покрыть сумму лечения коронавируса.

Напомним, Украина закрыла границу для иностранцев до 28 сентября. Это решение было принято на заседании Кабинета Министров 26 августа в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Ограничения начали действовать с 28 августа. Они не коснулись тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 1 сентября Украина изменила правила пересечения КПВВ на Донбассе. В соответствии с приказом Командующего операции Объединенных сил все контрольные пункты въезда-выезда переходят на осенний график работы — с 07.00 до 18.30. При этом, по соображениям безопасности, в сторону временно оккупированной территории Украины после 18.00 граждане пропускаться не будут. Также в связи с продлением карантина в Украине до 31 октября на КПВВ будут действовать ограничения.