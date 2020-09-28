Я требую - Трамп бросил вызов своему сопернику Джо Байдену

Глава Белого дома Дональд Трамп вновь потребовал у своего главного соперника на выборах президента США, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена провериться на наркотики перед или после дебатов. Стоит обратить внимание на то, что кандидаты в президенты Штатов будут дебатировать трижды, еще в одних дебатах должны принять участие кандидаты в вице-президенты. Президентские дебаты: 29 сентября — в Кливленде, штат Огайо; 15 октября — в Майами, штат Флорида; 22 октября — в Нэшвилле, штат Теннесси. Вице-президент Майк Пенс и сенатор Камала Харрис встретятся 7 октября в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

"Я буду настойчиво требовать теста на наркотики сонного Джо Байдена до или после дебатов во вторник вечером. Конечно, я также соглашусь сдать тест. Его дискуссионные выступления, мягко говоря, установили рекорд неуравновешенности. Только наркотики могли вызвать это несоответствие?", — поинтересовался американский лидер.

Как уже упоминалось ранее, глава Белого дома Дональд Трамп уже не первый раз заявляет, что его соперник и враг Джо Байден должен сдать тест на наркотики в привязке к дебатам. После этого известный американский демократ называл Трампа первым "президентом-расистом" в истории США. Нельзя не упомянуть о том, что свою предыдущую соперницу за кресло президента США Хиллари Клинтон действующий американский лидер также подозревал в злоупотреблении наркотиками, однако в 2016 году никто из них тест на употребление наркотиков не сдавал.

Что интересно, требования Трампа напоминают ситуацию в Украине 2019 года, когда тогдашний кандидат в президенты и бывший украински лидер Петр Порошенко намекал на наркозависимость шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского, а тот — на алкоголизм лидера страны. Зеленский с вызовом предложил дебаты Порошенко с условием экспертизы, чтобы доказать народу, что среди кандидатов "нет ни алкоголиков, ни наркоманов", ибо "стране нужен здоровый президент". Затем он показательно сдал анализы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Дональда Трамп срочно обратилась к другим странам из-за войны между Азербайджаном и Арменией.