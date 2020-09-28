Азербайджанские власти приняла новое жесткое решение из-за острой ситуации в Нагорном Карабахе, где уже второй день продолжаются полномасштабные бои с армянскими силами. В понедельник, 28 сентября, президент страны Ильхам Алиев объявил о начале частичной мобилизации. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление лидера и подписанный указ.

Документ вступил в силу буквально одновременно с введением военного положения в Азербайджане.

"Объявить частичную мобилизацию в Азербайджанской Республике... Государственная служба мобилизации и призыва Азербайджанской Республики обеспечивает призыв военнослужащих для мобилизации и выполнение мероприятий, вытекающих из военно-транспортных обязанностей, в соответствии с утвержденными планами", — говорится в президентском указе.

Правительство Армении распорядился начать мобилизацию еще накануне, в день обострения — воскресенье, 27 сентября. Впрочем, разница от решения азербайджанской стороны, ведь армянские граждане подпадают под полную мобилизацию, а не частичную.

Напомним, международное сообщество призвала стороны противостояния прекратить бои, которые могут перерасти в полноценную войну. Первыми на обострение отреагировали в Турции и России, Анкара одновременно с Москвой провели ряд переговоров с обеими странами в попытке урегулировать кризис.

Власти Азербайджана объявила накануне о намерении закончить оккупацию Нагорного Карабаха, которая продолжается с начала 1990-х годов. Армянский правительство предупредило о намерении жесткого сопротивления противнику.

Как сообщал ONLINE.UA, после первых столкновений в Нагорном Карабахе армянская сторона потеряла более 550 человек погибшими и ранеными, утверждают власти Азербайджана. Также официальный Ереван потерял множество военной техники, однако с его стороны такие утверждения опровергли.