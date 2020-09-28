Катастрофа Ан-26 под Чугуевом - украинцам сообщили долгожданную новость

Глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер Олег Уруский поделился с украинскими гражданами важной новостью — он официально сообщил, что бортовые самописцы самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил, который разбился вечером 25 сентября на Харьковщине, нашли. По его словам, сейчас уже стартовал процесс их дешифровки. Кроме того, чиновник отметил, что на утро 28 сентября власть установила контакт с 20 семьями погибших курсантов. В Харьков уже прибыли 17 из них. По словам Уруского, с семьями проводится психологическая работа. 28 сентября у родственников погибших начнут отбирать образцы ДНК для идентификации тел. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на заявление украинского чиновника.

"Бортовые самописцы (" черные ящики ") найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 28 сентября авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней", — отметил Олег Уруский.

Согласно последним данным, обломки самолета Ан-26 Ш собрали и перевезли на территорию воинской части А4104 в г.Чугуеве Харьковской области. Представитель Кабмина отметил, что они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований.

Нельзя также не упомянуть о том, что курсант Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба Вячеслав Золочевский, который стал единственным выжившим после падения военного самолета Ан-26 под Чугуевом, недавно пришел в себя. Стоит обратить внимание на то, что его состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное. Как удалось выжить курсанту во время аварии, рассказал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. Украинский чиновник отметил, что Вячеслава спасло определенное стечение обстоятельств — его прикрыли от огня обломки фюзеляжа. Имеется в виду, что курсант уцелел, поскольку находился в определенной "капсуле" с фюзеляжа, его прикрыло частью самолета, благодаря чему огонь не достиг парня.