Коронавирус у украинцев начал проявляться новыми симптомами - это важно знать каждому

Пандемия коронавируса продолжает стремительно распространяться по всему мир, где зафксировано уже более 33 миллионов случаев заражения. В связи с обострением ситуации ученые и медики активно пытаются подробно изучить болезнь, чтобы получить возможность спасти как можно больше жизней от смертельно опасной инфекции. В настоящее время вирус начал иначе проявляться у людей на начальном этапе заболевания. Если ранее у пациентов вначале появлялась боль в горле и слабость, а потом подымалась температура тела и развивалась пневмония, то теперь клиническая картина изменилась. Заведующая приемного отделения Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова рассказала, какие симптомы коронавируса начали проявляться у украинцев. По ее словам, сейчас к симптомам добавился и насморк, при этом температура у некоторых людей не поднимается. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Суспільне.

Врач-инфекционист отметила, в сентябре у многих пациентов изменилась клиническая картина проявления коронавируса — больные стали больше жаловаться на насморк и першение в горле, которые являются общими признаками респираторных инфекций.

"Об изменении вируса не можем говорить, это научная работа. Но мы видим, как меняется клиническая картина у наших пациентов. Те больные, которые поступали к нам в марте, отличаются от тех, что были в мае, и так далее. Сейчас добавились новые симптомы. Одно время больные жаловались только на слабость, субфебрильная температура до 37-38 градусов, а затем обнаруживали уже пневмонию двустороннюю. Затем картина изменилась. Больные жаловались на сильную боль в горле, высокую температуру до 39 градусов. В августе, ближе к сентябрю, появились больные, которые жаловались на насморк, общие признаки респираторных инфекций: першение в горле, насморк, иногда температура, иногда нет. Два-три дня — сухой кашель, затем продуктивный кашель и удушье", — пояснила медик.

В связи с изменением симптоматики проявления коронавирусной инфекции, по словам Молоковой, в Украине меняются и протоколы лечения. В них изменен спектр некоторых антибактериальных препаратов, а также пересмотрен подход к гормонотерапии.

При этом увеличение количества тяжелобольных COVID-19 в Украине врач связывает с недоработкой медиков первичного звена. По ее словам, из-за того, что врачи консультируют по телефону и не осматривают больных, люди неделями находятся лишь на жаропонижающих и противовирусных препаратах. В результате, больные становятся тяжелыми очень быстро.

Как известно, основными симптомами коронавируса считаются: лихорадка, кашель, одышка, усталость, головная боль, потеря вкуса и боль в горле. Также в начале заболевания могут возникать тошнота и диарея. Также американские медики из госпиталя Кук в Чикаго пришли к выводу, что и постоянная икота может быть нетипичным симптомом коронавируса, на который ранее никто не обращал внимание.