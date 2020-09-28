Навальный решился на неожиданное признание о своем отравлении - в чем дело

Федеральная канцлер Германии Ангела Меркель посещала российского оппозиционера Алексея Навального во время его лечения после отравления на родине. Политик выступил с первым комментарием относительно беседы с руководительницей правительства. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter.

По словам Навального, встреча вовсе не была тайной.

"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", — пояснил оппозиционер.

Напомним, Навальный попал в больницу 20 августа, ему стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Два дня спустя политика эвакуировали в Германию для более качественного лечения. Местные специалисты обнаружили признаки отравления боевыми веществами группы "новичок", в Кремле до сих пор отрицают факт покушения на известную личность.

Уже во второй половине сентября Навального официально выписали из клиники "Шарите". Между тем отношения Германии и России, пережили немало катаклизмов с 2014 года, начали портиться — под угрозой оказалось даже завершения газопровода "Северный поток-2 ". Сейчас в Берлине обсуждают санкции против Москвы за отравления оппозиционера. Российская сторона отвергает подобные обвинения и требует не политизировать тему газопровода.

Как сообщал ONLINE.UA, о факте встречи Навального с Меркель проинформировало немецкое издание Spiegel, именно его журналисты назвали встречу тайной. Источники, приближенные к Бундестага, подчеркивают, что этот жест Меркель является серьезным сигналом Кремлю и его руководителю Путину, который, по предположению властей ФРГ, может стоять за случившимся.