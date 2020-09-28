Евросоюз безжалостно наказал Путина за Украину - что известно

Евросоюз нанес новый безжалостный удар по окружению российского президента Владимира Путина. 28 сентября послы ЕС утвердили новые санкции против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины. Под ограничения попадут лица, причастные к строительству скандального Керченского моста, который Путина незаконно построил в оккупированном Крыму. О решении Брюсселя сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter, передает ONLINE.UA.

"Послы ЕС дали зеленый свет санкциям против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста. Решение будет официально оформлено позже на этой неделе", — написал он.

По неофициальным данным, новые европейские санкции будут введены против двух человек и четырех юрлиц РФ. Они вступят в силу после утверждения Советом ЕС и публикации в Официальном журнале ЕС.

Важно напомнить, что против России действует целый пакет санкций. Они запрещают импорт в Евросоюз товаров из оккупированного Крыма и Севастополя и экспорт определенных товаров и технологий из ЕС, касающихся транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Также они запрещают делать инвестиции европейским бизнесменам и оказывать туристические услуги на территории аннексированного украинского полуострова. В частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты. Соответствующие крымские санкции ЕС ввел еще в 2014 году после того, как Россия оккупировала украинский полуостров. Ежегодно Совет ЕС продлевает и усиливает действующие ограничения. В 2020 году в Евросоюзе не изменили свою позицию. Там напоминают Кремлю, что Крым — это украинский полуостров, и пока российские власти не вернут его официальному Киеву, санкционное давление на оккупантов будет только усиливаться.

Летом 2020 года в крымским санкциям ЕС против России присоединились еще шесть стран — кандидаты на вступление в Европейский союз Черногория и Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия. При этом в России верят в то, что Запад не пойдет на новый уровень ограничений в отношении России, поскольку от них могут пострадать европейские компании.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США безжалостно наказали Путина за Украину. 23 сентября Вашингтон расширил санкции против России, под которые попали еще восемь граждан РФ и семь организаций. Санкции вводятся в связи с ситуацией в Украине, киберпреступлениями и вмешательством России в выборы в США.