Непростое время - в Раде поразили срочным предупреждением

Бои в Нагорном Карабахе должно остановить как можно скорее, соответствующий призыв объявили в украинском парламенте. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил с неотложной заявлением о ситуации в регионе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заседание согласительного совета лидеров фракций и других объединений.

По его словам, стороны противостояния должны заменить оружие на стол переговоров, во время которых и решат неожиданную кризис.

"Сегодня — непростое время для армянского и азербайджанского народов. Мы как государство обеспокоены тем, что происходит, боевыми действиями. И я, и от себя и от Верховной Рады хотел бы призвать всех сделать максимум, чтобы не гибли люди, и сесть за стол переговоров , чтобы сохранить жизнь мирного населения и граждан двух государств", — подчеркнул Разумков.

Напомним, бои в полном масштабе возобновились между силами Азербайджана и Армении накануне — в воскресенье, 27 сентября. Столкновения продолжаются уже второй день подряд, официальный Баку заявил о 550 потерях убитыми и ранеными с армянской стороны, однако Ереван отрицает такой статистике. Зато там утверждают, что именно азербайджанцы потеряли около 200 человек и множество техники.

Первыми на обострение отреагировали правительстве Турции и России, дипломаты провели ряд переговоров с представителями стран, которые возобновили старый конфликт.

Как сообщал ONLINE.UA, азербайджанские власти приняла новое жесткое решение из-за острой ситуации в Нагорном Карабахе, где уже второй день продолжаются полномасштабные бои с армянскими силами. В понедельник, 28 сентября, президент страны Ильхам Алиев объявил о начале частичной мобилизации.