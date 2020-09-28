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Армения наконец-то призналась, будет ли просить о помощи Путина в войне против Азербайджана

Политика | Читати новину українською
Армения наконец-то призналась, будет ли просить о помощи Путина в войне против Азербайджана Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

 Утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Премьер-министр Армении Николо Пашинян начал утверждать, что инициатором является Азербайджан. В Минобороны Азербайджана в начале обстрелов по всей линии фронта обвинили Армению. Кроме того, стороны сообщили об убитых и раненых среди гражданского населения. Уже 28 сентября Министерсто иностранных дел Армении официально заявило, что пока не видит необходимости для вмешательства третьих сторон в конфликт с Азербайджаном. Кроме того, там начали утверждать, что до сих пор не просили о помощи у команды главы Кремля Владимира Путина. Стоит обратить внимание на то, что о возможности привлечения России в рамках Организации договора о коллективной безопасности говорил посол Армении в России Вардан Тоганян. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "РИА-Новости". 

"Таких планов в повестке дня нашего правительства нет", — подчеркнул Тоганян.

Что важно понимать, недавно некоторые СМИ распространили информацию, что Армения обратилась к официальной Москве за помощью в пределах ОДКБ, однако та ответила отказом и не хотела вмешиваться в конфликт. Сейчас российские власти довольно сдержанно говорят о конфликте вокруг Нагорного Карабаха, и не демонстрируют поддержку одной из сторон. Как известно, Организация договора о коллективной безопасности — это военный союз на постсоветском пространстве. В него входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан.

Стоит обратить внимание на то, что ранее глава Кремля Владимир Путин провел беседу с премьером Армении Николо Пашиняном. В Кремле подчеркнули, что он лишь выразил обеспокоенность обострением в Нагорном Карабахе. 

"Отмечено, что сейчас важно приложить все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия", — говорится на сайте Кремля.

Кроме того, недавно российские дипломаты подчеркнули, что призывают всех "внешних игроков" воздержаться от вмешательства в конфликт между Арменией и Азербайджаном. В публичном пространстве команда Путина поддерживает именно такую политику нейтралитета.
 
Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти США также прокомментировала возобновления боевых действий между Азербайджаном и Арменией.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Армения, Азербайджан, война между Азербайджаном и Арменией, война за Нагорный Карабах, РФ, Владимир Путин
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