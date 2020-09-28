Приказ МВД уже вступил в силу - украинцам сделали экстренное предупреждение

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев обратился к украинцам с экстренным предупреждением — он напомнил, що приказ МВД о постановке на учет полиции детей за буллинг в школе уже вступил в силу. Основанием для этого станет копия постановления суда о привлечении ребенка к ответственности за травлю других детей. Горбачев пояснил, какие последствия будет иметь для детей постановка на учет за буллинг, передает ONLINE.UA.

"21 августа вступил в силу приказ МВД от 25.06.2020 №488, вносящий изменения в Инструкцию по организации работы подразделений ювенальной превенции Национальной полиции Украины с детьми, совершивших административные или уголовные правонарушения. Изменения в Инструкции непосредственно касаются тех соискателей образования, совершивших буллинг участника образовательного процесса", — сообщил Горбачев.

Омбудсмен пояснил, что означает профилактический учет и какие работы будут проводить правоохранители с буллерами. По словам Горбачева, когда ребенка поставят на учет, то о нем будут записывать все актуальные данные, входящие в единую информационную систему МВД, и проводить профилактическую работу. В частности, полицейские будут:

проводить ознакомительные, предупредительные и воспитательные беседы с ребенком по месту жительства, учебы или работы не реже одного раза в месяц;

проводить ознакомительные, предупредительные беседы с родителями ребенка, его законными представителями, членами семьи, чтобы устранить причины и условия, побудившие ребенка совершить административное правонарушение;

составлять план мероприятий по индивидуальной профилактики на основе изучения материалов характеристик и индивидуально-психологических особенностей ребенка;

посещать ребенка по месту жительства, чтобы выяснить условия проживания ребенка, а также факторы, которые могут негативно на нее влиять и побуждать к совершению административных правонарушений;

принимать другие профилактические меры, предусмотренные законодательством Украины.

Если в течение года после последнего факта совершения буллинга ребенок больше не будет совершать аналогичных правонарушений, то его снимут с учета.

Напомним, в Украине действует закон против буллинга в школах. Он вступил в силу 19 января 2019 года. Законопроект предусматривает систему штрафов за травлю. В частности, если лицо подвергло другое лицо буллингу впервые, то оно обязано уплатить от двадцати (340 грн) до пятидесяти (850 грн) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Если эти действия совершил несовершеннолетний от 14 до 16 лет, штраф должны будут уплатить родители. За повторную травлю виновник должен уплатить от ста (1700 грн) до двухсот (3400 грн) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Сокрытие случаев буллинга педагогами влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти (850 грн) до ста (1700 грн) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине хотят ставить на учет в правоохранительных органах всех украинцев, которые пользуются запрещенной российской соцсетью "ВКонтакте". С такой инициативой выступил секретарь СНБО Алексей Данилов.