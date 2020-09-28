Нагорный Карабах: Армения озвучила громкие обвинения Турции

Команда турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана якобы перебросила в зону боевых действий в Нагорном Карабахе 4000 своих военных — об этом официально заявили власти Армении. Они также отметили, что причиной такого решения стало обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном. Армянская сторона убеждает международное сообщество, что турецкие боевики уже участвуют в боях. С таким громким заявлением 28 сентября выступил посол Армении в России Вардан Тоганян. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на российское издание "РИА Новости№.

"По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшены Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне... Их готовят в лагерях боевиков и перебрасывают туда", — подчеркнул посол Армении в России Вардан Тоганян.

Стоит обратить внимание на то, что сейчас власть Азербайджана опровергает эту информацию. В пресс-службе Минобороны начали утверждать, что именно среди армянских военных якобы есть наемники из Сирии и стран Ближнего Востока. По словам азербайджанских силовиков, это помогает армянской стороне скрывать свои реальные потери в боях с Азербайджаном.

Утром 27 сентября между Арменией и Азербайджаном вновь началось военное противостояние. Правительство Армении объявил военное положение и всеобщую мобилизацию в связи с обострением вооруженного конфликта. В Азербайджане заявили про "соответствующие меры с целью прекращения этой провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск". На последние события уже отреагировал глава Кремля Владимир Путин. Президент РФ подчеркнул, что Армении и Азербайджана нужно прекратить военные действия, которые уже перешли в ожесточенные бои. С таким заявлением скандальный политик выступил в ходе телефонных переговоров в армянским премьером Николой Пашиняном, который обеспокоен тем, что Азербайджан поддерживает Турция.