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Открытие границ Украины — правительство готовит важные изменения

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Открытие границ Украины — правительство готовит важные изменения Прикордонна служба (фото — dpsu.gov.ua)

В украинском правительстве готовят новое решение для урегулирования въезда иностранцев. Сейчас соответствующий документ еще не приняли, однако его в ближайшее время внесут на рассмотрение. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

Согласно обнародованным данным, решение будет в форме изменений в постановление №641 — этим документом ранее закрыли въезд для лиц без гражданства Украины или вида на жительство.

Новое решение принимать в соответствии с порядком, когда для этого не требуется полноценного правительственного заседания. Из старой постановления исключат пункт о полном закрытии государственных границ для иностранцев.

Согласно новой идеей, пересечение границы запретят "без наличия полиса (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией — партнером на территории Украина (ассистанс) и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине".

В то же время существует список исключений из этой нормы, это:

  • иностранцы или лица без гражданства, постоянно проживающих в Украине;
  • беженцы;
  • лица с потребностями на дополнительную защиту;
  • представители дипломатических или консульских учреждений иностранных государств;
  • представители международных миссий, организаций, члены их семей;
  • военнослужащие государств НАТО или стран-участниц программы "Партнерство ради мира".

Аналогичные требования вступят в силу для пересечения линии разграничения в Донбассе или административной границы между материковой Украины и аннексирована Крымом.

Иностранцы, которые будут приезжать из стран со значительным распространением вируса, проходить самоизоляцию, что аналогичная по срокам для Украинской в случае возврата из таких стран.

Напомним, 28 сентября месячная полный запрет на въезд для иностранцев перестала быть действующей.

Как сообщал ONLINE.UA, врач-эпидемиолог Андрей Александрин обратил внимание украинских граждан на то, что в течение первых недель нового учебного года многие школы в разных регионах страны начали массово переходить на карантин.

Источник: Європейська правда Теги: уряд, Кабмин, границы, Украина, полмтика, економіка, иностранцы, коронавірус, карантин
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Обновлено:15:11, 28.09.2020

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