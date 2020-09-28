В России возникла масштабная проблема - Кремль уже бьет тревогу

Россия столкнулась с новой масштабной проблемой — там уже неделю стремительно растет число заболевших коронавирусом. Суточный прирост больных вновь превысил 8 тысяч людей впервые с 16 июня. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости, уступая только США, Бразилии и Индии. В Кремле уже бьют тревогу по этому поводу. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина по этому поводу экстренно обратился к россиянам и призвал граждан страны обратить предельное внимание на стремительно растущие показатели заболеваемости и не игнорировать меры профилактики. Он уточнил, что ситуацией с коронавиурсом обеспокоен и Путин, который уже завтра, 29 сентября, собирает совещание по этому вопросу. Россияне в шоке от происходящего — они возмущены тем, что Кремль, игнорируя риски, провел нужные ему парады и голосования, добился обнуления Путина, а теперь "беспокоится" о здоровье людей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на оперативный штаб РФ по коронавирусу.

"Действительно, растет количество инфицированных, это предмет для особого внимания. Главное — особого внимания не только штабов соответствующих, но и граждан, которые должны значительно повысить уровень заботы о своей эпидемиологической безопасности и выполнять все необходимые предписания, будь то масочный режим, перчаточный режим и так далее", — предупредил россиян Песков.

Спикер Кремля отметил, что уже 29 сентября Путин проведет совещание с членами правительства по вопросу коронавируса.

Россияне опасаются, что Путин может снова ввести тотальный карантин, как это было весной. Они возмущены тем, что Кремль "отменил" коронавирус и снизил показатели заболеваемости, когда это было нужно властям, а теперь вновь "обеспокоился" пандемией.

"Все заранее было решено. Это какая-то игра, условия которой нам неизвестны; Нужно срочно проголосавать за какое нибудь обнуление или провести парад!; А где ваша первая в мире вакцина и фуфломицин?; Проголосовали? Все успели? И какая разница теперь Путину, какая сейчас статистика? Важно же было именно проголосовать....", — комментируют гражадне России ситуацию.

Важко отметить, что ранее Путин уверял россиян, что ситуация с коронавирусом в России стабильна и власти держат ее под полным контролем. Несмотря на ухудшения эпидемиологической ситуации, он убежден, что второй волны коронавируса в России удастся избежать. Российский глава также регулярно напоминает о создании первой партии вакцины против коронавируса — Спутник V, которой уже привилась его дочь и уже скоро начнут массово прививать граждан страны. Что важно понимать, российскую вакцину, которой Путин решил массово привить россиян от коронавируса, раскритиковали мировые эксперты в области здравоохранения. Они считают, что российская вакцина не прошла всех необходимых испытаний, поэтому может быть опасна для здоровья людей.

Как сообщал ONLINE.UA, ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму также критическая. Там уже умирают люди от пневмонии, так как их отказываются госпитализировать.