Какой простой жест делает людей привлекательнее - эксперты удивили ответом

Иностранные ученые неожиданно для всех пришли к выводу, что обычный кивок головой делает человека на 30% привлекательнее и на 40% "более доступным для коммуникации". Стоит обратить внимание на то, что исследователи в ходе эксперимента продемонстрировали этот эффект на трехмерных фигурах. Это отмечается в результатах исследования Университета Хоккайдо и Университета Ямагата (Hokkaido University, Yamagata University), передает ONLINE.UA.

Ни для кого не секрет, что во многих странах кивок — это коммуникативный сигнал, который означает одобрение, а качание головой из стороны в сторону — это жест отказа (в большинстве стран).

"В ходе исследования всем добровольцам в возрасте старше 18 лет ученые показывали короткие видеоролики с трехмерными моделями женщин, которые кивали головой, качали из стороны в сторону либо не двигались. Участники оценивали это по шкале от 0 до 100 — их привлекательность, склонность к коммуникации и еще ряд параметров, характеризующих их впечатления. Исследование показало, что кивки заставляли людей симпатизировать моделям", — говорится в сообщении.

По словам ученых, привлекательность и доступность для коммуникации тех моделей, которые кивали, были соответственно на 30% и на 40% выше, чем у фигур, которые качали головами или были неподвижны. Стоит обратить внимание на то, что результаты были одинаковыми как для мужчин, так и для женщин-наблюдателей.