Кабинету министров необходимо следует как можно быстрее решить проблему с повышенными зарплатами для медиков в Украине, отметил президент Владимир Зеленский. Он считает, люди должны их получить уже в сентябре. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

По словам государственного врача, недостаточно больниц состоянию на 28 сентября подписали соглашения с Национальной службой здоровья, что необходимо для получения доплат.

"Уже конец месяца, и медработники за несколько дней должны получать зарплаты, а согласно данным, которые я получил, договоров о доплате медикам подписано менее чем на четверть от поданных заявок. Остается открытым вопрос и по обеспечению более 80% коек кислородом для больных COVID-19 . Все эти вопросы должны быть решены", — заявил Зеленский.

Зато премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании объяснил, НСЗУ оплачивает медучреждениям доплаты для работников в соответствии заключенным договорам, это началось с 25 сентября.

"В течение следующих двух дней 500 учреждений здравоохранения получат средства. Другие учреждения получат их после подписания ими контрактов до конца недели. Важно отметить, что более 200 заведений до сих пор не подали предложения о заключении договора с НСЗУ, что делает невозможным своевременную выплату доплат медицинским работникам. Контроль за выплатами — лично на министре здравоохранения", — резюмировал представитель правительства.

Напомним, повышение зарплат напрямую связано с тяжелыми условиями, в которых оказалась медицинская отрасль на фоне пандемии коронавируса COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве здравоохранения заявили о намерении добиться для медиков "справедливой" заработной платы. Глава ведомства Максим Степанов пояснил, как именно такие показатели разрабатывали чиновники.