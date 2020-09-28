Зеленский решился на громкие назначения - все подробности

В понедельник, 28 сентября, украинский глава Владимир Зеленсакий подписал указ, которым изменил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики. Этим документом президент вывел из персонального состава бывшего главу САП Назара Холодницкого и бывшего и. о. главы Государственной таможенной службы Украины Игоря Муратова, а на их место назначил первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука и заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

Как известно, Зеленский утвердил персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики 1 июня 2020 года. Его председателем он назначил себя. В него также входят министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель СБУ Иван Баканов, генпрокурор Ирина Венедиктова, секретарь СНБО Алексей Данилов, директор НАБУ Артем Сытник, первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук и ряд других лиц, в том числе — и международные представители.

Напомним, в августе Зеленский провел кадровые перестановки в Офисе президента. В частности, он назначил новым заместителем руководителя ОП Андрея Ермака Олега Татарова, который был замначальника следственного управления МВД во времена президентсва Виктора Януковича. Татаров будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека. Теперь он стал членом персонального состава Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Украины.

Как сообщал ONLINE.UA, в Евросоюзе уже повторно заявили об угрозе потери безвизового режима Украины с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Депутат Европарламента от Германии, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон отреагировала на заявление главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который назвал эти угрозы Брюсселя "лишь слухами". Евродепутат призвала команду украинского главы Владимира Зеленского опомниться и начать прислушиваться к мессежу Брюсселя, иначе последствия для Украины будут нехорошими.