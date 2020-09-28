Команда Путина срочно обратилась к Армении и Азербайджану

27 сентября Армения и Азербайджан неожиданно для всех восстановили боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе. Нельзя не обратить внимание на то, что за несколько часов власти Армении объявила мобилизацию и военное положение. Что важно понимать, предыдущие боевые действия проходили на международно признанной участке азербайджано-армянской границы. Сейчас обострение происходит внутри Азербайджана — на грани между Нагорным Карабахом (который Украина и большая часть мира, считают оккупированной частью Азербайджана) и подконтрольной правительству территории. На последние события уже отреагировала команда главы Кремля Владимира Путина. 28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальная Москва обеспокоена восстановлением военных действий между Арменией и Азербайджаном и в случае необходимости Владимир Путин проведет телефонный разговор с руководством Азербайджана. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Вчера, к сожалению, день был омрачен чрезвычайным обострением ситуации на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха. Это, конечно же, является... причиной серьезного беспокойства… Считаем, что боевые действия должны быть прекращены и конфликт должен перейти в политико-дипломатическое русло… В настоящий момент мы призываем все стороны, прежде всего, стороны конфликта к максимальной сдержанности, к отказу от военных методов ведения дел и также к отказу от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации, и без того находящейся на стадии по сути военного столкновения", — заявил спикер Кремля.

Дмитрий Песков также отметил, что с первых часов возобновления военных действий глава МИД РФ Сергей Лавров был в контакте с коллегами из Армении и Азербайджана. Пресс-секретарь российского президента также добавил, что глава Кремля Владимир Путин в случае необходимости проведет телефонный разговор с руководством Азербайджана.

Как сообщал ONLINE.UA, 28 сентября Армения озвучила новые громкие обвинения команде турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.