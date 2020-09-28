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Эрдоган поставил жесткий ультиматум Армении из-за Нагорного Карабаха

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Эрдоган поставил жесткий ультиматум Армении из-за Нагорного Карабаха Реджеп Ердоган (фото — скриншот)

Турция выступила с поддержкой Азербайджана на фоне нового противостояния в Нагорном Карабахе. Президент Реджеп Эрдоган подчеркнул, что оккупация азербайджанского региона должна прекратиться для восстановления территориальной целостности страны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на NTV.

По словам турецкого лидера, он осуждает все действия армянской стороны.

"Только после того, как Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории, в регионе восстановятся мир и покой. Кризису, который начался с оккупации Нагорного Карабаха в регионе, необходимо положить конец", — заявил Эрдоган.

Напомним, бои между армянскими и азербайджанскими силами вспыхнули снова в воскресенье, 27 сентября. Столкновения продолжаются до сих пор, обе стороны традиционно сообщают о многочисленных потерях противника и опровергают информацию о своих потерях. Известно, что подразделения в зоне конфликта теряют также военную технику, включая беспилотные аппараты.

Международное сообщество призвала стороны конфронтации остановить обстрелы, наступления или другие военные операции. Первыми в этом вопросе стали Турция и Россия — министры иностранных дел провели ряд переговоров с дипломатами стран, между которыми разгорелся конфликт.

Между тем Армения откровенно обвинила турецкие власти в транспортировке тысяч военнослужащих в Азербайджан. Якобы они даже присутствуют в зоне боевых действий.

Как сообщал ONLINE.UA, Министерство иностранных дел Армении официально заявило, что пока не видит необходимости для вмешательства третьих сторон в конфликт с Азербайджаном. Кроме того, там начали утверждать, что до сих пор не просили о помощи у команды главы Кремля Владимира Путина.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, полмтика, нагорный Карабах, война, Армения, Азербайджан
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