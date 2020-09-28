У Путина шокировали новым решением против Украины

В команде российского президента Владимира Путина выступили с очередной шокирующей инициативой против Украины. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек предложил Армении и Азербайджану, между которыми снова вспыхнула война за Нагорный Карабах, провести переговоры в украинском Крыму, оккупированном Россией. Он решил показать вооющим сторонам, как на оккупированном полуострове разные культуры и конфессии живут мирно бок о бок. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

"Крымская армянская и азербайджанская общины крайне встревожены тем, что происходит в Нагорном Карабахе, они обращаются к воюющим сторонам с призывом о перемирии и переводе горячей фазы конфликта в переговорную. Примером того, как разные культуры и конфессии живут мирно бок о бок, может послужить Крым. Мы готовы предоставить площадку на полуострове и предлагаем официальным Баку и Еревану сесть за стол переговоров и решить проблему мирным путем", — заявил российский депутат.

Напомним, утром 27 сентября между Арменией и Азербайджаном снова началось военное противостояние. Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в связи с обострением вооруженного конфликта. В Азербайджане заявили об "ответных мерах с целью пресечения этой провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск". В Минобороны Армении сообщают, что в боях уже погибли сотни армянских военных, среди пострадавших есть мирные жители.

Российский глава Владимир Путин, который уже седьмой год ведет войну против Украины на территории Донбасса, поддерживает никем не признанные Приднестровье, Южную Осетию и режим Башара Асада в Сирии, внезапно обеспокоился обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Глава Кремля заявил, что Армении и Азербайджану нужно прекратить военные действия, которые уже перешли в ожесточенные бои. С таким заявлением Путин выступил во время телефонного разговора в армянским премьером Николом Пашиняном, который обеспокоен тем, что Азербайджан поддерживает Турция.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в украинском МИД окончательно определились насчет Крыма. В дипведомстве инициировали создание платформы по деоккупации Крыма, чтобы вынести вопросы по возвращению украинского полуострова на самый высокий уровень. В рамках Крымской платформы официальный Киев намерен системно проводить различные мероприятия в рамках НАТО, ЕС, ООН, ОБСЕ, Совета Еврвопы, чтобы добиться деоккупации. Первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова предлагает, провести Крымскую платформу 26 февраля, в День сопротивления Крыма российской оккупации.