Меркель озвучила экстренное предупреждение международному сообществу

Лидер ФРГ Ангела Меркель обратилась с новым важным предупреждением к немцам и всему международному сообществу — канцлер выразила обеспокоенность развитием пандемии коронавируса в стране и предупредила о возможности "19200 зараженных день" к Рождеству. Об этом влиятельная политик заявила во время видеоконференции с президиумом своей партии ХДС. Нельзя также не обратить внимание на то, что количество больных коронавирусом в мире также непрерывно растет — по состоянию на 28 сентября заболели уже более 33,3 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 252тыс новых случаев. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Bild.

"Необходимо очень четко устранять локальные источники инфекции, иначе у нас будет 19 200 случаев заражения в день на Рождество", — подчеркнула канцлер, которая на протяжении многих месяцев призвала строго соблюдать коронавирусные правила.

Лидер ФРГ обратила внимание на то, что число инфицированных в Европе вызывает беспокойство, поэтому ее команде необходимо сделать все, чтобы цифры не росли в геометрической прогрессии. Кроме того, Ангела Меркель добавила, что теперь необходимо установить приоритеты.

"Поддерживать экономику, держать школы и детские сады открытыми. Футбол — второстепенный", — подчеркнула канцлер.

Также Ангела Меркель называет проблемными вечеринки, посещение ресторанов и религиозных мероприятий.

Что важно понимать, 26 сентября в Германии было зафиксировано 2507 новых случаев коронавируса в сутки — это максимальное значение с апреля. Для сравнения, 27 сентября во Франции было зарегистрировано более 11 тыс новых случаев заражения.

Нельзя не упомянуть о том, что на данный момент в мире за неделю диагностируют более 2 млн новых случаев COVID-19 . По состоянию на 28 сентября более 7,6 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более миллиона человек вылечились — более 24,6 млн пациентов.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, американские ученые из Хьюстона бьют тревогу из-за новой масштабной проблемы — они рассказали, что новый, более заразный, штамм коронавирусной болезни начинает доминировать.