Тихановская придумала, как отправить Лукашенко в отставку с помощью Путина

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская вновь ошеломила очередным громким заявлением о президенте России Владимире Путине, которого она считает мудрым руководителем, и с которым, по ее словам, народ Беларуси хочет дружить. На этот раз она решила обратиться за помощью к президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы тот повлиял на Путина и призвал главу Кремля выступить посредником в урегулировании политической ситуации в Беларуси, жители которой уже второй месяц добиваются отставки Александра Лукашенко, который недавно объявил себя президентом на тайной инаугурации. О своем неожиданном предложении Макрону Тихановская сообщила в интервью AFP, передает ONLINE.UA.

"Макрон — один из сильнейших лидеров в Европе и в мире, поэтому он мог бы быть, по крайней мере, одним из этих посредников. Может быть, он сможет повлиять на Путина, чтобы он участвовал в этом посредничестве", — считает Тихановская.

Как известно, Макрон поддерживает белорусскую оппозицию и белорусов, которые добиваются отставки авторитарного режима Лукашенко и восстановления демократии в стране. Французский лидер считает очевидным, что Лукашенко должен уйти в отставку, так как восстановить доверие народа, против которого применил силу, ему уже не удастся.

При этом Лукашенко не собирается оставлять свой президентский пост, который занимает уже 26 лет. Он заручился поддержкой Путина, который стал одним из немногих президентов, признавших легитимность Лукашенко. Путин дал кредит белорусскому диктатору в размере 1,5 млрд долларов как политическую поддержку лидеру соседнего государства и уверил, что окажет военную помощь, если возникнет необходимость.

Страны Евросоюза возмущены позицией Лукашенко и насилием над людьми, которое он устроил против граждан Беларуси. Главы МИД ЕС накануне по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста. Прибалтийские страны — Литва, Латвия и Эстония — уже ввели персональные санкции против режима Лукашенко. Соединенные Штаты, Великобритания и Канада также планируют ввести санкции против его соратников, причастных к фальсификации президентских выборов и насилию в отношении мирных демонстрантов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко бросил низкий и подлый вызов Макрону. Он назвал Макрона незрелым политиком, который должен был бы уйти в отставку еще два года назад, после того, как на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты". Более того, Лукашенко дерзко заявил, что Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки – для мирной передачи Макроном власти любой из вышеназванных групп.