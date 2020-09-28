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Ломаченко лишат эксклюзивного чемпионского статуса

Спорт | Читати новину українською
Ломаченко лишат эксклюзивного чемпионского статуса Василь Ломаченко (фото — скриншот)

На фоне слома старых спортивных правил и привычек через пандемии COVID-19 Украинский боксер Василий Ломаченко потеряет один из своих титулов. Эксклюзивный статус сейчас имеют исключительно украинец и мексиканский боец Сауль Альварес. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Fightnews.info.

По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, говорится о звании франчайзингового чемпиона упомянутой организации.

Сейчас этот статус нельзя кому-то передать или потерять, однако Всемирный боксерский совет решила изменить правила на фоне глобальной эпидемии. Он автоматически перейдет к победителю долгожданного боя Василий Ломаченко — Теофимо Лопес.

"В этой ситуации мы получили запрос от команды Лопеса и одобрили его, так что победитель его боя с Ломаченко будет франчайзинговым чемпионом WBC в легком весе", — пояснил Сулейман.

Таким образом, украинский боксер будет лишен не только реальных поясов, однако и своего эксклюзивного статуса, который раньше нельзя было передавать.

Напомним, американский и украинский боксеры должны были встретиться на ринге еще 31 мая этого года, однако бой испортила пандемия коронавируса.

Промоутеры согласовали пока новую дату — 31 октября, этому предшествовали многочисленные споры с командой Лопеса. Тот хотел получить больший гонорар даже в условиях низкой прибыли из-за эпидемии, американец ссылался на премию Украинский — обладателя трех чемпионских поясов и опытного, известного боксера.

Этот спор завершили недавно, Ломаченко согласился "пожертвовать" часть своего гонорара в пользу Лопеса.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский боксер Василий Ломаченко, который недавно прибыл в Соединенные Штаты для нового боя, выступил с громким предупреждением для соперника. Он отметил, что победит американца Теофимо Лопеса.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Василий Ломаченко, спорт, бокс, Украина, США, Теофимо Лопес
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