Евросоюз выдвинул Путину и Эрдогану безапелляционное требование

Власть Европейского Союза оперативно отреагировала но последние трагические события, которые шокировали мир — в ЕС обратили внимание на то, что ни одна из стран региона не должна быть заинтересована в эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном. С таким громким заявлением выступил представитель Европейской комиссии Питер Стано на ежедневном брифинге в Брюсселе, который состоялся 28 сентября. Влиятельный политик отметил, что на фоне международных призывов к прекращению насилия в Нагорном Карабахе, были заявления в поддержку той или иной стороны. Что важно понимать, речь шла о турецком лидере Реджепе Тайипе Эрдогане и главе Кремля Владимире Путине. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ЕК.

"Но то, что очень важно, и это часть сообщения, которое мы посылаем нашим партнерам, все, каждый игрок в регионе, должны сделать вклад в прекращение вооруженной конфронтации и достижения мирного урегулирования", — подчеркнул представитель ЕС.

Стано также обратил внимание на то, что Евросоюз обеспокоен эскалацией в регионе, ведь она грозит очень серьезными последствиями для стабильности.

"Никто не должен быть заинтересован, никому не выгоден военный конфликт и мы этому стараемся всячески предотвратить. Мы как ЕС, как международное сообщество призываем все причастные стороны остановиться, а всех остальных игроков региона — внести вклад в остановку конфронтации", — добавил Питер Стано.

Как уже упоминалось ранее, 27 сентября Армения и Азербайджан возобновили боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе. Впоследствии власть Армении заявила о мобилизации и военном положение. Что важно понимать, предыдущие боевые действия проходили на международно признанном участке азербайджано-армянской границы. Однако новое обострение происходит внутри Азербайджана — на грани между Нагорным Карабахом (который Украина и большая часть мира, считают оккупированной частью Азербайджана) и подконтрольной правительству территории.

Как сообщал ONLINE.UA, 28 сентября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти обеспокоены восстановлением военных действий между Арменией и Азербайджаном и в случае необходимости Владимир Путин готов к решительным действиям.