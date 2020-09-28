Кабмин поделился с украинцами прекрасной новостью

28 сентября официально стало известно, что Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое предусматривает создание правовых оснований для заключения соглашения между правительством и Европейской комиссией в сфере ядерной безопасности — стоит обратить внимание на то, что соглашение предусматривает реализацию проекта с бюджетом 6,6 млн евро. Отмечается, что распоряжением предлагается одобрить проект соглашения о финансировании годовой программы действий по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности между правительством Украины и Еврокомиссией. Также указано, что распоряжение принято на внеочередном заседании, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Кабмина.

"Проект соглашения предполагается реализация проекта с бюджетом 6: млн евро (вклад ЕС — 5,9 млн евро), который состоит из двух частей: интегрирование культуры безопасности и операционной эффективности в сфере обращения с радиоактивными отходами в Украине и поддержка в создании интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга, охватывающая всю территорию Украины. Бенефициаром проекта является Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения", — рассказывают представители правительства.

Кроме того, в соглашении отмечается, что создание автоматизированной системы радиационного мониторинга будет достигаться путем интеграции существующих объектовых систем мониторинга в единую систему и с помощью модернизации устаревшего оборудования, пунктов наблюдения и создание эффективных процедур обмена информацией.

"Соответствующие шаги будут способствовать расширению возможностей реагирования на радиологические риски в Украине и раннему предупреждению европейских стран о соответствующие риски. Подписание соглашения будет способствовать совершенствованию безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, а также экологической реабилитацией бывших ядерных объектов", — сообщает правительственный портал.

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