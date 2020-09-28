Армения раскрыла условия урегулирования войны с Азербайджаном

В армянском правительстве выступили с требованиями процесса урегулирования конфронтации в Нагорном Карабахе. Ереван видит возможность прекратить конфликт благодаря переговорам с привлечением мощных третьих стран. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление президента Армении Армена Саркисяна.

По его словам, такие контакты должны проходить на нейтральной платформе.

"Существует площадка — Минская группа ОБСЕ с участием России, США и Франции. Мы должны вернуться к диалогу", — заявил Саркисян.

В то же время он обратил внимание на прямую помощь Турции, которую получает Азербайджан, она выражается в снабжении военных ресурсов.

"Член НАТО Турция предоставляет Азербайджана полноценное содействие в виде дронов, кибератак, советниками, наемниками и даже истребителями F-16 ", — добавил президент.

С соответствующими заявлениями он выступил во время международного форума CYBERSEC2020, его организовали при непосредственном партнерстве НАТО.

Понедельник, 28 Сентября — второй день жестких боев, которые продолжаются в Нагорном Карабахе. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в начале боевых действий, Армения и Азербайджан распространяют информацию о многочисленных потерях противника и опровергают утверждение о своих поражение.

Международное сообщество призывает стороны прекратить кровопролитие, что возобновилось неожиданно. Первыми с такими заявлениями выступили в русском и турецком правительствах.

Как сообщал ONLINE.UA, Турция выступила с поддержкой Азербайджана на фоне нового противостояния в Нагорном Карабахе. Президент Реджеп Эрдоган подчеркнул, что оккупация азербайджанского региона должно прекратиться для восстановления территориальной целостности страны.