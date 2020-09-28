В Армении назвали официальные потери в боях за Нагорный Карабах

Во время вооруженных столкновений между силами Азербайджана и Армении десятки людей погибли. Армянская сторона состоянию на вторую половину дня в понедельник, 28 сентября, официально подтвердила цифру 58. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на данные армянского правительства.

По обнародованной информации, во вторые сутки столкновений количество потерь среди военнослужащих достигло 27.

Представитель Министерства обороны страны Арцруни Овванисян чуть раньше объявил об общем количестве раненых с армянской стороны более 200 человек. Часть из них эвакуировали в Ереван.

Напомним, полномасштабные бои между подразделениями Армении и Азербайджаном начались снова в воскресенье, 27 сентября. Каждая сторона обвинила в провокации конфликта противоположную.

Международное сообщество тем временем призвала страны остановить кровопролитие. Первыми среди обратившихся в Баку и Еревана, стали Турция и Россия. Впрочем, армянская сторона обвинила Анкару в военной поддержке Азербайджана.

На второй день боев турецкий президент Реджеп Эрдоган прямо объявил о поддержке азербайджанской стороны. Он утверждает, что кризис невозможно урегулировать, пока Нагорный Карабах фактически находится в армянской оккупации, поскольку это де-юре регион Азербайджана.

Как сообщал ONLINE.UA, в армянском правительстве выступили с требованиями насчет хода урегулирования конфронтации в Нагорном Карабахе. Ереван видит возможность прекратить конфликт благодаря переговорам с привлечением мощных третьих стран — России, США, Франции.

Нейтральной платформой для таких переговоров должен стать Минск. Присоединиться к процессу урегулирования конфронтации также следует представителям ОБСЕ.