Тина Кароль неожиданно призналась, о каком мужчине мечтает

Талантливая украинская певица Тина Кароль почти никогда не делится подробностями личной жизни со своими преданными фанатами. Но недавно артистка неожиданно заявила, что после смерти мужа в ее жизни уже есть место любви. Кроме того, красавица даже призналась, какого мужчину мечтает видеть рядом. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на программу "Кофе с перцем", которая выходит на телеканале "Украина".

Нельзя не упомянуть о том, что после смерти мужа и продюсера Тины Кароль прошло уже 7 лет. В течение этого длительного периода красавица не имела никаких публичных отношений, а ее роман с известным певцом и коллегой Даном Баланом до сих пор остается тайной, ведь ни один из артистов не подтвердил его официально.

Однако недавно певица заявила, что в ее жизни есть место мужчинам. Тина Кароль откровенно призналась, что мечтает стать мамой во второй раз и хочет родить дочь. В новом интервью она рассказала, каким должен быть ее избранник.

Талантливая певица убеждена, что не стоит искать отношений и целенаправленно подбирать бойфрендов. По ее словам, ситуацию нужно отпустить, тогда любовь обязательно появится. Она также призналась, что не имеет особых требований к противоположному полу. Для звезды достаточно, чтобы человек был благородным и самостоятельным.

"Просто быть благородным, просто быть мужчиной... Мужчина должен быть самостоятельным. Это такая редкость", — поделилась своим мнением по этому поводу Тина Кароль.

Недавно также певица рассказала, что весь карантин провела с сыном в их загородном доме, расположенном в Киевской области. Звезда не скрывала своего счастья от проведенного времени с Вениамином, который, кроме всего прочего, подтянул ее английский. После ослабления карантина в Украине звездная мама вместе с сыном отправилась отдыхать в Карпаты — там они посетили колоритные маленькие поселки и села в горной местности, а также покорили Говерлу.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что фанаты спорят из-за нового видео Тины Кароль без макияжа.