Посольства в Армении и Азербайджане неожиданно обратились ко всем украинцам

27 сентября мир потрясла неожиданная новость — официально стало известно, что Армения и Азербайджан возобновили боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе. За несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение. Уже 28 сентября посольства Украины в Армении и Азербайджане безотлагательно призвали украинских граждан временно воздержаться от поездок в эти страны и избегать зон вблизи армяно-азербайджанской границы и Нагорного Карабаха. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на соответствующие сообщения, которые посольства разместили на своих страницах.

"В связи с обострением военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, Посольство Украины в Республике Армения рекомендует временно воздержаться от поездок в Армению, а также призывает граждан Украины, которые уже находятся на территории государства, сохранять бдительность и быть осторожными, не посещать участки, приближены к армяно-азербайджанской границе и "Нагорного Карабаха". Не посящать "Нагорный Карабах", — отмечает посольство Украины в Армении.

Стоит обратить внимание на то, что сообщение дополнено правилами поведения в условиях военного положения.

"В связи с обострением ситуации безопасности на линии соприкосновения между ВС АР и ВС Армении, посольство Украины в Азербайджанской Республике призывает своих граждан воздержаться от поездок в регионы, которые находятся в непосредственной близости к зоне боевых действий", — пишет посольство Украины в Азербайджане.