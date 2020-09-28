Новости

Лента новостей

Посольства в Армении и Азербайджане неожиданно обратились ко всем украинцам

Украина | Читати новину українською
Посольства в Армении и Азербайджане неожиданно обратились ко всем украинцам Фото з відкритих джерел

27 сентября мир потрясла неожиданная новость — официально стало известно, что Армения и Азербайджан возобновили боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе. За несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение. Уже 28 сентября посольства Украины в Армении и Азербайджане безотлагательно призвали украинских граждан временно воздержаться от поездок в эти страны и избегать зон вблизи армяно-азербайджанской границы и Нагорного Карабаха. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на соответствующие сообщения, которые посольства разместили на своих страницах.

"В связи с обострением военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, Посольство Украины в Республике Армения рекомендует временно воздержаться от поездок в Армению, а также призывает граждан Украины, которые уже находятся на территории государства, сохранять бдительность и быть осторожными, не посещать участки, приближены к армяно-азербайджанской границе и "Нагорного Карабаха". Не посящать "Нагорный Карабах", — отмечает посольство Украины в Армении. 

Стоит обратить внимание на то, что сообщение дополнено правилами поведения в условиях военного положения. 

"В связи с обострением ситуации безопасности на линии соприкосновения между ВС АР и ВС Армении, посольство Украины в Азербайджанской Республике призывает своих граждан воздержаться от поездок в регионы, которые находятся в непосредственной близости к зоне боевых действий", — пишет посольство Украины в Азербайджане.

Кроме того, украинские дипломаты призывают избегать публичных мероприятий, не санкционированных азербайджанскими властями. Сообщение дополнено инструкцией о правилах поведения в районах, где введен комендантский час. Также посольство советует зарегистрироваться в системе ДРУГ — системе МИД Украины, по которой можно сообщить МИД и всем зарубежным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране.
 
Как сообщал ONLINE.UA, в Кремле заявили, что официальная Москва обеспокоена восстановлением военных действий между Арменией и Азербайджаном и в случае необходимости Владимир Путин готов к решительным действиям.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Армения, Азербайджан, поездки, война между Азербайджаном и Арменией, нагорный Карабах, война за Нагорный Карабах
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 201305 +2671
Выздоровели 88453 +571
Летальные 3996 +37

Данные МОЗ Украины
Обновлено:19:11, 28.09.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+12...+21

Влажность 56% - 97%

Ветер 1м/с - 4м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...