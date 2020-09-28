Ученые объяснили, как вулканы меняли историю человечества

На протяжении последних двух тысяч лет истории человечества подвергалась воздействию, в частности, активных вулканов. Ранее ученые считали такое влияние намного меньше, чем выяснилось недавно. Об этом сообщает ONLINE.UA, ссылаясь на журнал Dendrochronologia.

По мнению команды экспертов из Великобритании, вулканическая активность прямо влияла на изменения температуры. Извержения вулканов — это причина выбросов в атмосферу серы и пепла, они достигают стратосферы и закрывают поверхность от солнечных лучей.

Меньше солнечная активность приводила в истории в более прохладных периодов, ухудшению урожая.

В то же время происходили и обратные процессы, в случае низкой вулканической активности температура на поверхности повышалась. Это приводило к плодотворных лет.

Ученые Кембриджского университета исследовали 9 тысяч образцов живых и мертвых деревьев, ледовые керны. Таким образом они получили данные о летние температуры в Северной Америке и Евразии с I века нашей эры. Падение и рост общей температуры они сравнили со статистикой по активности вулканов и наиболее значимыми событиями в истории.

Выяснилось, что климат в 280-х , 990-х , 1020-х годах напоминал современный до 2010-го года, поскольку вулканы были не очень активными. Зато самая низкая температурная аномалия летом 536 года говорит о начале позднего античного малого ледникового периода.

Ученые напомнили, что вместе с температурой окружающей среды на историю человечества одновременно влияют другие факторы, они связаны с политикой, культурой, экономикой. Впрочем, невозможно игнорировать совпадение теплых периодов с годами расцвета в Европе и Восточной Азии, а также холодных через деятельность вулканов периодов с голодом, эпидемиями или политическими катаклизмами.

Как сообщал ONLINE.UA, человеческое население достигнет своего пикового значения до 2064 года. После этого максимума начнется постепенное падение количества людей на Земле — такой прогноз сделала команда ученых Института метрики и оценки здоровья Медицинской школы Университета Вашингтона.