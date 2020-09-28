Луческу назвал залог второй победы Динамо над Гентом

Киевскому клубу "Динамо" вполне по силам преодолеть бельгийский "Гент" во втором ответном матче, считает главный тренер Мирча Луческу. Он назвал главный фактор, который может на это повлиять. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на предматчевую пресс-конференцию в понедельник, 28 сентября.

По мнению тренера, нужно полностью забыть о предыдущей игре с бельгийцами.

"Самое важное — забыть счет первого матча. Очевидно, надо помнить об игре, атмосферу, настроение, соперник противостоит нам. А вот о результате надо забыть. Нас ждет очень сложная игра против хорошего соперника. Они играют под большим давлением, поскольку были неудовлетворительные результаты в последних матчах. Но сама игра, в том числе в последнем поединке была на высоком уровне. поэтому я жду ответную реакцию от своих игроков, потому что иначе будет очень сложно", — отметил Луческу.

Напомним, "Динамо" борется с "Гент" за право выхода в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Предыдущая игра, которую принимал бельгийский стадион, завершилась триумфально для Украинской — со счетом 2:1. Ответный поединок принимать киевский стадион НСК "Олимпийский".

Накануне "Динамо" вышло на поле против "Минай" в матче Украинской Премьер-лиги, он завершился разгромом для закарпатской команды со счетом 4:0.

Летом в "Динамо" сменился главный тренер, на фоне поражений Алексея Михайличенко румынский специалист Мирча Луческу сумел получить несколько побед — как символических (над "Шахтером"), так и серьезных турнирных (в Лиге чемпионов).

Как сообщал ONLINE.UA, Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы "Динамо" над "Гентом" со счетом 2: 1. Он утверждает, что надеялся на несколько лучший результат, но все же доволен игрой команды в первой игре пары.