За пределами Млечного Пути обнаружен необычный объект

В Млечном Пути присутствуют десятки тысяч звезд, многие из которых могут быть потенциальными планетами. Однако за пределами этой галактики подобных небесных тел никогда не наблюдалось. Однако недавно команда ученых из США и Китая впервые в истории обнаружила за пределами Млечного Пути необычный объект, который имеет признаки планеты. Он находится в другой галактике Водоворот, которая удалена от Земли на 23 миллиона световых лет. Астрономы предполагают, что это может быть газовый гигант размерами с Сатурн. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Arxiv.org.

Загадочный космический объект, который может являться двойником Сатурна, получил название M 51-ULS -1b. Небесное тело удалось идентифицировать благодаря его необычным параметрам. Дело в том, что объект находится в двойной системе, в центре которой находится черная дыра, которая поглощает другую звезду и излучает мощный рентгеновский сигнал. Именно это и привлекло внимание исследователей.

Отмечается, что этот сигнал был мизерным, при том, что излучение блокировалось на три часа. Ученые полагают, что причиной блокировки может быть транзит планеты между источником излучения и наблюдателем на Земле. Они решили продолжить наблюдение за необычным космическим объектом, чтобы выяснить более точные физические свойства небесного тела, которое может стать первой экстрагалактической планетой. По мнению ученых, если ее существование подтвердится, то планета должна быть размером с Сатурн.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в октябре 2020 года у Земли появится новый спутник. Им станет загадочный объект, который уже приближается к нашей планете и может стать новой мини-луной. Такие события случаются крайне редко, поэтому ученые сосредоточили внимание на 2020 SO — так они назвали приближающийся к нашей пленете необычный объект, который, по их мнению, может быть искусственным. Но речь идет не об очередном космическом корабле инопланетян. Ученые предполагают, что новая мини-луна, которая скоро появится на орбите Земли, является космическим мусором, который остался от предыдущих запусков ракет-носителей с Земли.