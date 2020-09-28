Макрон поставил жесткий ультиматум властям Евросоюза

28 сентября французский лидер Эммануэль Макрон экстренно направил письмо президенту Европарламента с требованием скорейшего возвращения к работе в Страсбурге. Стоит обратить внимание на то, что из-за опасений и ограничений, связанных с коронавирусом, с февраля Европарламент не проводит ежемесячные пленарные заседания во французском городе. Вместо этого заседания проводились в Брюсселе, где выполняется и большая часть другой работы. В своем обращении к главе парламента Давиду Сассоли Макрон подчеркнул, что рассуждения о риске для здоровья больше не могут служить оправданием отказа от Страсбурга. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Politico.

"Ситуация, безусловно, тяжелая, но она такая же тяжелая в Страсбурге, как и в Брюсселе. В этих условиях вы должны безотлагательно вернуться к институциональной нормальности и восстановить пленарные заседания в Страсбурге с октября", — говорится в письме президента Франции.

Что важно понимать, парламент должен был вернуться в Страсбург в прошлом месяце, но отменил этот план после того, как официальный Париж объявил эльзасский город и его окрестности "красной зоной" из-за коронавируса. Немало влиятельных политиков раскритиковали это решение и заявили, что они разработали планы по защите депутатов и сотрудников Европарламента.

"Парламент уже готов отменить свою следующую запланированную сессию в Страсбурге, которая пройдет с 5 по 8 октября, после того, как бельгийские власти объявили город "красной зоной" из-за количества случаев коронавируса. Это означает, что, если сотрудники парламента поедут из Брюсселя в Страсбург, им придется самоизолироваться по возвращении", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, Сассоли планирует обсудить этот вопрос с официальными лицами и высокопоставленными депутатами Европарламента, и окончательное решение ожидается в ближайшие дни. Вторая страсбургская сессия, которая должна начаться 19 октября, также вызывает сомнения.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, лидер ФРГ Ангела Меркель обратилась с новым важным предупреждением к немцам и всему международному сообществу.