Амбициозные планы Маска вновь потерпели поражение

В компании SpaceX решили неожиданно отказаться от запуска новой партии спутников проекту Starlink. Внезапное решение приняли буквально перед стартом в понедельник, 28 сентября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на трансляцию запуска.

По официальным данным, ракета-носитель Falcon 9 с 60-ю новыми спутниками имела подняться в воздух в 10:22 EST в упомянутый день. Впрочем, из-за плохой погоды в районе космодрома NASA на мысе Канаверал во Флориде.

Эта партия должна стать уже тринадцатый с момента старта программы в мае прошлого года. Предыдущий запуск состоялся 3 сентября.

Общее количество аппаратов Starlink на орбите составляет 713, это сделало SpaceX крупнейшим спутниковым оператором мира. В то же время объем инвестиций достиг более 10 миллиардов долларов США.

В компании считают, для поддержания постоянной и эффективной сети интернет-соединения необходимо по крайней мере 12 тысяч спутников. В будущем она увеличится до 30 тысяч аппаратов на орбите.

Илон Маск отмечал, это позволит пользоваться интернетом с любого района планеты. Впрочем, такой сервис не будет бесплатным, как считают некоторые до сих пор.

Уже до конца 2020 года в SpaceX планировали обеспечить соединение с интернетом по всей Северной Америке.

Спутники Starlink после первых запусков вызвали возмущение ученых, ибо светили настолько ярко, что мешали наблюдать за небом. Интересно, что сам Масс обещал никоим образом не мешать науке.

Как сообщал ONLINE.UA, Илон Маск решил снова удивить мир своими планами — он намерен снизить цены на свои автомобили Tesla, чтобы они были доступными людям. Уже к 2023 году Маск обещает выпустить бюджетную Tesla стоимостью 25 000 долларов.