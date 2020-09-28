Зеленский срочно обратился к Раде из-за серьезной проблемы

Украинская власть на самом высоком уровне провела обсуждение новой антикоррупционной стратегии на период с 2020 до 2024 лет. Дискуссия состоялась в форме заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики — с участием президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

По словам государственного лидера в разработке стратегии нельзя медлить.

"Антикоррупционная стратегия должна стать фундаментом противодействия коррупции. Антикоррупционная стратегия — это система мероприятий, внедрение которых может обеспечить координацию работы правоохранительных, антикоррупционных государственных органов на общегосударственном и местном уровнях", — пояснил Зеленский.

Именно стратегия утверждает ряд конкретных действий, чтобы обеспечить неотвратимость наказания коррупционеров.

"По результатам заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики президент призвал народных депутатов как можно быстрее рассмотреть законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", — резюмировали в ОПУ.

Зеленский обратил внимание, Украина не имеет главного стратегического документа в направлении противодействия коррупции с 2018 года. Это послужило якобы причиной низкой эффективности антикоррупционных органов.

На обсуждении присутствовали, в частности, руководители правоохранительных структур и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщал ONLINE.UA, Зеленский срочно посетил зону ООС на Донбассе, где в рамках рабочей поездки провел заседание с руководителями силовых ведомств и представителями ОБСЕ. На этой встрече они обсудили вопросы работы Трехсторонней контактной группы и выполнения договоренностей, достигнутых в Париже во время встречи лидеров стран нормандской четверки в декабре прошлого года.