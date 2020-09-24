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Райан Рейнольдс дал дельный совет, как родителям делать уроки с детьми и не сойти с ума

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Райан Рейнольдс дал дельный совет, как родителям делать уроки с детьми и не сойти с ума Райан Рейнольдс (фото — instagram.com/vancityreynolds)

Голливудский супергерой Райан Рейнольдс, известный своим потрясающим юмором, решил снова поднять настроение своим поклонникам. С началом учебного года, когда перед большинством родителей вновь возникла проблема уроков с детьми особенно в условиях дистанционного обучения, актер решил подбодрить народ и предложил способ, который поможет ответственным мамам и папам сделать домашние задания со своим чадом, остаться любящими родителями и не сойти с ума. Дельный совет Рейнольдса заключается в джине Aviation Home School — в рекламе напитка актер предлагает его принимать в любых дозах и никаких сложностей ни с географией, ни с математикой не возникнет. Подписчики Райана по достоинству оценили рецепт Райана и уже готовы воспользоваться им, передает ONLINE.UA.

Райан Рейнольдс уверяет, что джин Aviation Gin в версии Home School поможет справиться и с географией для 4 класса, и новой математикой, и с другими забытыми школьными предметами. Бутылка джина "для родителей" представлена в литраже — 1,75 л стоимостью 60 долларов.

Поклонники голливудского актера уже становятся в очередь за спасительным напитком. Они признают, что онлайн-обучение действительно стало непосильной ношей для многих семей, где не могут разорваться между работой и уроками со своими детьми.

"Попробуй осилить школьную физику — для этого мало джина))"; "А для учителей есть вариант?"; "Нам однозначно нужна бутылка. Где заказать?"; "Я не пью джин, но дистанционное обучение + Райан Рейнольдс мне его продает.. Думаю, я уже начинаю любить напиток!", — массово комментируют они рекламу нового джина от Райна Рейнольдса.

 
 
 
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Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

 

Кстати, Райан Рейнольдс со своей супругой Блейк Лайвли воспитывают троих дочерей. Младшая дочь родилась у них в конце прошлого года. Актер считает сетя "чокнутым по-хорошему отцом". Он поровну делит с супругой обязанности по уходу за детьми — он остается дома с девочками, пока Блейк занята на съемках, и веселит поклонников смешными роликами с малышками.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс рассмешили сеть новой шуткой — они придумали новый способ, как развлечься на карантине.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Райан Рейнольдс, джин, шутка, карантин, дистанционное обучение, домашнее задание, Голливуд
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