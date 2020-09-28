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Кабмин анонсировал новое масштабное соглашение с ЕС

Экономика | Читати новину українською
Кабмин анонсировал новое масштабное соглашение с ЕС Київ (фото — kyivcity.gov.ua)

В Кабинете министров открыли путь для принятия соглашения о ядерной безопасности между Киевом и Еврокомиссией. Для нее в понедельником, 28 сентября поддержали распоряжение о создании правовых оснований. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на правительственный портал.

По официальным данным, документ предусматривает принятие проекту Соглашения о финансировании годовой программы действий по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности

"Проект Соглашения предусматривается реализация проекту с бюджетом 6,6 миллиона евро (вклад ЕС — 5,9 миллиона евро), который состоит из двух частей: интегрирование культуры безопасности и операционной эффективности в сфере обращения с радиоактивными отходами в Украине и поддержка в создании интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга, охватывающая всю территорию Украины. Бенефициаром проекту является Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения", — пояснили в Кабмине.

Соглашение позволит создать автоматизированную систему радиационного мониторинга, для этого начнут интеграцию имеющихся объектовых систем в единую сеть.

"Соответствующие шаги будут способствовать расширению возможностей реагирования на радиологические риски в Украине и раннему предупреждению европейских стран о соответствующие риски. Отмечается, что подписание Соглашения будет способствовать совершенствованию безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, а также экологической реабилитации бывших ядерных объектов", — добавили в правительстве.

Как сообщал ONLINE.UA, высокий представитель ЕС Хосеп Боррель недавно посетил Украину, пи время визита он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Дипломат напомнил политику — ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом.

Также, по его словам, сейчас Евросоюза рассчитывает, что официальный Киев полностью воспользуется преимуществами сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Кабмин, постанова, безопасность, ядерна безпека, Евросоюз, Еврокомиссия
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Обновлено:21:11, 28.09.2020

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