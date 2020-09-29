Количество больных коронавирусом в Украине 29 сентября резко возросло

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — во вторник, 29 сентября, зафиксировали 3 627 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 204 932 человека, из них 4 065 пациентов умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 90 250 укринцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 110 617 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Нельзя не обратить внимание на то, что в течение 28 сентября в мире обнаружили более 229 тыс новых больных коронавирусом. Что важно понимать, предыдущие дни фиксировали почти 300 тыс случаев заражения. Больше всего новых больных подтвердили в Индии, США и Бразилии. Значительные темпы распространения болезни в Аргентине, России и Колумбии. Позиция Украины в этом списке уменьшилась на 5 отметок. Сейчас мы находимся на 20 месте среди всех стран. За это время умерли 3829 человек. С начала пандемии в мире обнаружили 33,5 миллиона больных коронавирусом. Смогли победить заболевание 24,8 миллиона человек. Умерли от осложнений 1 млн 6 тыс больных.

Недавно ученые из США неожиданно для всех обнаружили корецептор на поверхности клеток легких, с помощью которого коронавирус попадает в здоровые клетки. Стоит отметить, что еще нещодовно исследователи были уверены, что для этого COVID-19 в основном использует белок ACE2, однако оказалось, что SARS- CoV-2 не может захватить ACE2 без особого углерода. После последних исследований ученые увидели полную картину этого механизма и нашли перспективный вариант лечения.

Стоит обратить внимание на то, что сейчас коронавирус начал иначе проявляться у людей на начальном этапе заболевания. Если раньше у пациентов сначала появлялась боль в горле и слабость, а потом поднималась температура тела и развивалась пневмония, то теперь клиническая картина изменилась. Заведующая приемного отделения Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова рассказала, что теперь к симптомам добавился и насморк, кроме того, температура у некоторых людей не поднимается.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно врач-эпидемиолог Андрей Александрин подчеркнул, что любое открытие школ может превратиться в "очаг" заражения коронавирусом.