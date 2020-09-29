Команда Зеленского решилась на неожиданное признание перед украинцами

Несколько дней назад влиятельный европейский политик и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель жестко раскритиковал украинскую власть. Он отметил, что именно сейчас Европейский Союз наблюдает существенное замедление темпа реформ в нашей стране по сравнению с прошлым годом после прихода нового президента Владимира Зеленского к власти. Не забыл политик также вспомнить о выполнении обязательств в рамках Соглашения об ассоциации. Лишь недавно народный избранник от партии Зеленского Александр Качура наконец публично признал, что сложившаяся в парламентской фракции "Слуга народа" форма управления не работает. Он также поделился мнением, что имеющаяся управленческая система во фракции "Слуга народа" требует абсолютной перезагрузки. Свою позицию Качура озвучил во время брифинга перед заседанием фракции, передает ONLINE.UA.

"Я считаю, что нужно бороться не с последствиями этих проблем (разногласиями и конфликтами между депутатами и областными штабами в партии — ред.), а с причинами. Потому что нужно ходить не к депутатской группе "Довіра" за поддержкой и голосами, а нужно ходить к своим депутатам и у них получать доверие. Но управленческая форма, которая есть на сегодня в нашей фракции — она уже не работает", — отметил народный избранник.

По словам Качуры, если так дальше пойдет — это значит, что фракция просто не будет голосовать за необходимые решения и не принимать необходимые законопроекты.

"Нам нужны заместители председателя фракции, которые пользуются уважением депутатов, которыми они управляют, нужна отлаженная коммуникация, позиция каждого народного депутата по тому или иному законопроекту, и только тогда мы можем выходить на слаженную позицию, и вы снова видеть на табло 226, 230, 240 и даже 250 голосов от одной депутатской фракции "Слуга народа", — подчеркнул представитель команды Владимира Зеленского.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Хосеп Боррель заявил главе государства Владимиру Зеленскому, что Европейский Союз не является благотворительной организацией или банкоматом — это важно запомнить не только властям страны, но и всем гражданам.