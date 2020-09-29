Армения неожиданно подтвердила новые потери в боях с Азербайджаном

Третий день продолжаются полномасштабные бои между силами Азербайджана и Армении за Нагорный Карабах. Общее количество жертв и потерь неизвестна состоянию на 29 сентября, только армянская сторона раскрыла такую статистику. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на правительство страны.

По официальным данным Еревана, потери среди военнослужащих на начало третьего дня боев составили 84 Власти утверждают, что непосредственно за прошедший день зафиксировали 26 погибших.

В то же время азербайджанская сторона пока не обнародовала никакой информации о своих потерях в боях. Накануне в Баку объявили о потерях армянской стороны, которые якобы достигли 550 погибших и раненых. Вместе с этим уничтожены или выведены из строя десятки единиц различной военной техники, в частности боевых машин и зенитных комплексов.

Армения предсказуемо опровергла это, в ответ правительство страны заявило о потерях Азербайджана в более 200 человек вместе с техникой состоянию на 28 сентября.

Международное сообщество призвала стороны конфликта прекратить бои, не дать ситуации выйти из-под контроля и превратиться в полномасштабную войну. В то же время Турция официально объявила о поддержке

Азербайджана и поставила жесткий ультиматум Армении — оставить Нагорный Карабах, чтобы завершить кризис и приместы мир в регион.

Как сообщал ONLINE.UA, в армянском правительстве выступили с требованиями процесса урегулирования конфронтации в Нагорном Карабахе. Ереван видит возможность прекратить конфликт благодаря переговорам с привлечением мощных третьих стран — РФ, США, Франции. Контакты должны проходить на нейтральной платформе, например, в Минске, а также при посредничестве ОБСЕ.