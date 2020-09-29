Азербайджан набросился на Армению с громкими обвинениями и угрозами

27 сентября началось новое обострение в районе Нагорного Карабаха — Армения и Азербайджан возобновили боевые действия. Уже три дня подряд появляется информация о погибших со всех сторон конфликта как среди военных, так и среди мирных жителей. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Уже 29 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении утром начали обстрел из артиллерийских орудий территории Дашкесанского района Азербайджана — там добавили, что будут приняты "адекватные меры". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Армянская сторона продолжает провокации против Азербайджана. 29 сентября с 7:30 (6:30 по Киеву — ред.) утра армянские военные с территории Вардениского района Армении ведут артобстрел Дашкесанского района Азербайджана. В ночь на 29 сентября продолжались бои вдоль всей линии фронта. Армянская сторона осуществила контратаки в Физули-Джабраильскому и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции, но азербайджанская армия немедленно прекращала эти попытки", — заявили власти Азербайджана.

После этого представитель Минобороны Армении Арцруни Ованесян официально сообщил, что Вооруженные Силы Азербайджана "начали сильную артподготовку, готовится очередная атака". В Азербайджане отметили, что их подразделения утром 29 сентября уничтожили один танк, один автомобиль и до десяти армянских военных при попытке передислокации в Физули-Джабраильскому направлении фронта.

"Ночью было уничтожено смешанную колонну автомобильной техники и артиллерийскую батарею ВС Армении, которая поддерживала передвижения колонны", — говорят в Министерстве обороны Азербайджана.

С отдельным заявлением выступила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян — по ее словам, бои в зоне карабахского конфликта продолжаются "с разной интенсивностью", "сопровождаясь артиллерийской подготовкой".

Как сообщал ONLINE.UA, 28 сентября посольства Украины в Армении и Азербайджане безотлагательно призвали украинских граждан временно воздержаться от поездок в эти страны.