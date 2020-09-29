Зеленский раскрыл, чего больше всего ожидает от ЕС

Вопрос евроинтеграции для Украины сейчас стоит актуальнее, чем раньше, утверждает президент Владимир Зеленский. Во вторник, 29 сентября, государственный лидер провел видеоконференцию с депутатами Европарламента. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

По обнародованным данным, Зеленский выразил благодарность европейским партнерам за постоянную поддержку.

"Учитывая те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский Союз еще более актуален для Украины, чем раньше", — пояснил он в ходе беседы.

Политик напомнил об идее Киева по формированию международной платформы для координации на фоне угроз, составляет российское вторжение в Украину. Этот орган также призван защитить права крымчан.

"Кроме экономики, денег, для нас важна геополитическая поддержка. Отдельные вещи, на которые мы хотим обратить внимание, — это появление и наше предложение Крымской платформы. Площадки, на котором мы хотим обсуждать важнейшие гуманитарные вопросы, вопросы помощи всем украинском — как крымским татарам , так и украинском, попавших за решетку на территории Крыма, так и уже находятся в России. Это возвращение, освобождение этих граждан, а также деоккупация Крыму", — подчеркнул Зеленский.

Другим важным моментом украинский лидер назвал расширение доступа к внутреннему рынку Евросоюза и обновления торгового сегмента Соглашения об ассоциации — это так называемый "промышленный безвизовых".

Как сообщал ONLINE.UA, украинская власть на самом высоком уровне провела обсуждение новой антикоррупционной стратегии на период с 2020 до 2024 лет. Дискуссия состоялась в форме заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики — с участием президента Владимира Зеленского. Сам он призвал парламент безотлагательно рассмотреть документ.