Евросоюз всколыхнул новый международный скандал

В Европейском Союзе разгорелся новый громкий скандал — известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал у властей ЕС отправить в отставку вице-президента Еврокомиссии Веру Юрова из-за того, что он назвал "унизительными публичными заявлениями" о Венгрии. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на письмо Орбана президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, опубликованное 29 сентября, передает ONLINE.UA.

"По словам вице-президента, в Венгрии строится "больная демократия", к тому же она оскорбила граждан ЕС венгерской национальности, заявив, что они не в состоянии сформировать независимое мнение", — отметил премьер-министр Венгрии.

По его убеждению, подобные заявления противоречат нейтральной и объективной институциональной роли Еврокомиссии, провозглашенной в Лиссабонском договоре.

"Любой, кто нарушает договор, не может выступать в качестве защитника верховенства закона и европейских ценностей. Заявления комиссара несовместимы с ее должностью в Еврокомиссии, и ее отставка крайне необходима. Пока этого не произойдет, венгерское правительство приостановит двусторонние переговоры и политические отношения с Верой Юровой", — отметил венгерский политик.

Нельзя не обратить внимание на то, что не так давно также министр юстиции Венгрии Юдит Варга публично потребовала отставки вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой после ее слов о венгерской "больной демократию". Как уже упоминалось ранее, Юрова, которая в действующей Еврокомиссии имеет портфель по ценностям и прозрачности, в интервью одному из немецких СМИ неожиданно заявила, что венгерский премьер Виктор Орбан строит "больную демократию". Согласно последним данным, Еврокомиссия в ближаешее будущем должна опубликовать отчет, который впервые оценит состояние верховенства права в каждой из 27 стран блока. Венгрия уже начала критиковать этот документ до его обнародования.