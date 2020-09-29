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В ВОЗ рассказали о новом необычайном тесте на коронавирус

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В ВОЗ рассказали о новом необычайном тесте на коронавирус Тест на коронавірус (фото — pixabay.com)

Всемирная организация здравоохранения подтвердила создание нового теста на коронавирус COVID-19, который станет более удобным в использовании. Новое средство прежде всего станет достижением для регионов, которым не хватает серьезного лабораторного оборудования. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на BBC.

По словам гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, новый тест позволяет получить положительный или отрицательный результат уже через 15-30 минут. Его стоимость составляет всего 5 долларов США за единицу.

Представители ВОЗ планируют в следующие 6 месяцев приобрести до 120 миллионов экземпляров новой разработки, их будут распределять среди стран с низким или средним уровнем доходов.

"Это позволит расширить тестирования, особенно в труднодоступных районах, где нет лабораторий или достаточно подготовленных медицинских работников для проведения тестов способом ПЦР", — пояснил Гебрейесус.

Напомним, по состоянию на конец сентября количество диагнозов COVID-19 по всему миру достигло 33 миллионов, показатель смертности достиг потрясающего значение в миллион жертв от поражения инфекцией.

Распространение вируса среди стран, которые не могут обеспечить полномасштабное тестирование граждан через трудную экономическую ситуацию, в ВОЗ ранее называли одним из главным проблем. Эксперты объяснили такие выводы тем, что пандемии необходимо преодолеть везде, а в таких государствах инфекция может сохраняться долго, даже когда другие все стабилизировали ситуацию.

Как сообщал ONLINE.UA, американские ученые из Хьюстона, штат Техас, исследовавшие 5000 геномов коронавируса COVID-19, запаниковали из-за новую масштабную проблему — они пришли к выводу, что новый, более заразен, штамм коронавирусной болезни начинает доминировать.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, ВОЗ, технологии, медицина, пандемия, тесты, наука
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